Dólar oscila e sobe pelo 3º dia consecutivo Pelo terceiro dia seguido, o dólar comercial apresentou forte oscilação e fechou em alta de 0,23%, cotado a R$ 2,2140 na ponta de venda das operações. Durante o dia, a moeda norte-americana oscilou entre a máxima de R$ 2,2420 e a mínima de R$ 2,2120. Desde o fechamento na sexta-feira passada, o dólar acumula ganho de 2,50% ante o real. Esse comportamento da moeda americana reflete o cenário turbulento dos últimos dias, com a troca de comando no ministério da Fazenda e a sinalização do Federal Reserve (banco central dos Estados Unidos) de que dará continuidade ao aperto monetário nos EUA. De todo modo, o mercado cambial ensaiou uma melhora esta tarde, mas ainda destoou da queda dos juros futuros, da queda do risco Brasil - taxa que mede a desconfiança do investidor estrangeiro em relação à capacidade de pagamento da dívida do País - e da alta da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) que fechou em 2,21%.