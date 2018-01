Dólar oscila, mas fecha estável; Bolsa sobe 0,42% A dois dias do carnaval, os mercados registraram oscilação nesta quinta-feira, com destaque para o câmbio e a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). O dólar fechou cotado a R$ 2,1420, em leve alta de 0,05%. Durante o dia, oscilou entre a máxima de R$ 2,1500 e a mínima de R$ 2,1190. Na Bovespa, o investidor estrangeiro voltou a negociar e o giro financeiro manteve-se acima dos R$ 2 bilhões. Boas notícias no cenário doméstico, como o anúncio da recompra antecipada dos bradies (títulos da dívida brasileira negociados no exterior), garantiram mais um dia positivo para a Bolsa, que fechou em alta de 0,42%.