Dólar oscila, mas previsão da Selic mantém-se O dólar ficou abaixo de R$ 2,50 logo na abertura e sustentou essa tendência durante toda a manhã, mas retomou a alta no início dos negócios da tarde. O principal motivo que provoca queda do dólar pelo terceiro dia consecutivo - a melhora do cenário político argentino - apresenta novidades negativas. Deputados argentinos falam em fazer mudanças no plano de ajuste fiscal do governo De la Rúa. Antes dessa notícia, a queda do dólar comercial para venda chegou a 1,88%, com a cotação de venda em R$ 2,453. A perda de força da desvalorização da moeda veio com a piora dos ativos argentinos negociados no mercado internacional, segundo operadores. Ao final da manhã, o dólar valia R$ 2,47, ainda assim com queda de 1,20% e muito abaixo das máximas atingidas na última segunda-feira, de R$ 2,606. Ainda assim, pesam como fator de contenção do dólar as declarações do presidente Fernando Henrique Cardoso de que o Brasil está se preparando para uma ruptura na Argentina, quer ela ocorra rapidamente, quer demore mais alguns meses. As informações que mais agradam o mercado são a de uma provável renegociação do acordo do Brasil com o Fundo Monetário Internacional (FMI) e a implementação de um novo ajuste fiscal. Mesmo assim, o mercado continua sensível a notícias negativas. Selic deve subir entre 0,5 e 1,5 ponto porcentual Outra grande curiosidade do mercado é com o resultado da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que discute a Selic, taxa básica referencial de juros da economia, atualmente em 18,25% ao ano. Diante da incerteza argentina, não há consenso, mas a maioria dos analistas acredita que haverá nova alta entre 0,5 e 1,5 ponto porcentual. Números dos mercados Às 15h, o dólar comercial para venda estava cotado em R$ 2,5200, com alta de 0,80%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano -pagavam juros de 25,800% ao ano, frente a 25,200% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) operava em queda de 2,22%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires apontava queda de 3,47%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - estava em queda de 0,86%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - operava em queda de 2,60%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.