Dólar oscila no início do dia, mas mantém queda O dólar comercial iniciou o dia cotado a R$ 3,1690 na ponta de venda dos negócios, em queda de 0,81% em relação às últimas operações de ontem. Logo após a abertura, a moeda norte-americana oscilou até a mínima de R$ 3,1610 e às 10h22 opera no patamar máximo do dia, em R$ 3,1770, apontando queda de 0,56%. A abertura em queda do dólar reflete a ausência de notícias preocupantes no mercado internacional durante o final de semana. No cenário interno, os temores de que notícias graves fossem publicadas no final de semana também não se concretizaram. Mas os operadores ressaltam que a sensibilidade às notícias não foi superada e continuam avaliando que o movimento de oscilação pode ser retomado a qualquer momento. Hoje, os investidores ficarão atentos ao que dirá o presidente Lula sobre "meta de crescimento". A avaliação, até o momento, é de que a intenção do presidente é tentar alta maior do PIB, mas sem alterar a conduta do Banco Central sobre política monetária ? controle de inflação por meio da condução das taxas de juros.