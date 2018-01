Dólar oscila perto do valor do fechamento de ontem O dólar fechou a quarta-feira em R$ 2,888 e é consenso do mercado de que o preço é barato. Assim, os operadores avaliavam, mesmo antes do início dos negócios, que a moeda deve ficar próxima à estabilidade na manhã de hoje e que a definição da trajetória será pautada por dois fatores: o fluxo de recursos e os andamentos em torno das CPIs dos Bingos e do caso Waldomiro, em Brasília. De fato, o dólar começou o dia próximo da cotação do fechamento de ontem. Pouco após a abertura, recuava apenas 0,03%, cotado a R$ 2,887. Chegou a cair 0,21%, a R$ 2,882, às 9h52, mas inverteu a mão e passou a subir ? mas pouco. Às 10h27, subia 0,14%, cotado a R$ 2,892. Veja a cotação do dólar.