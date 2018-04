Dólar paralelo a 1,48 para venda na Argentina Apesar do pouco volume de negociações, o dólar paralelo na Argentina está sendo cotado pelos cambistas entre 1,38 e 1,40 para compra e 1,48 para venda. Na sexta-feira, antes do anúncio oficial da desvalorização do peso, o dólar era cotado a 1,35 para a compra e 1,40 para venda. Um operador disse à Agência Estado que quando terminar o feriado cambial esta cotação deverá ser mantida pelo menos por algum tempo, se não houver emissão de moeda. "Se o BC começar a emitir, adeus cotação!", afirmou o operador, explicando que a falta de pesos provocada pelo "curralzinho" - congelamento parcial dos depósitos bancários - ajuda a segurar a cotação mais próxima do câmbio fixo de 1,40 peso. Leia o especial