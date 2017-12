Dólar paralelo na Argentina atinge cotação mais alta de 2015

BUENOS AIRES - O dólar vendido no mercado paralelo argentino chegou a 14,85 pesos nesta terça-feira, 21, a cotação mais alta do ano, equivalente à de outubro do ano passado. A moeda oficial vale 9,21 pesos, o que levou a diferença cambial a 61%. Desde 2013, o país mantém sob controle a compra de dólar. Importadores reclamam que isso prejudica a compra de insumos é e uma das razões para que as relações comerciais com o Brasil estejam em baixa, ao lado da desvalorização do real. Especialistas atribuem a falta de divisas ao baixo nível de reservas argentinas, oficialmente em US$ 33,8 bilhões.

A desvalorização do pesos esta semana foi atribuída pelo site especializado "Ámbito" às férias de inverno, que levaram parte dos argentinos a deixar o país, e também ao mau resultado do partido do conservador Mauricio Macri na eleição pelo governo de Bueno Aires no domingo - seu candidato, Horacio Larreta, venceu por 3 pontos porcentuais, quando pesquisas previam uma vantagem superior a 10. Macri é o principal opositor na disputa pela presidência, em outubro. Cristina Kirchner não pode tentar a reeleição. Seu candidato é o governador da Província de Buenos Aires, Daniel Scioli.

Segundo o economista Diego Giacomini, a escassez de dólares é acompanhada da emissão em excesso de pesos no país. "Não deve haver uma desvalorização brusca até a eleição, mas a instabilidade cambial deve ser uma tendência a partir de agora", diz. Durante o ano, a moeda americana se manteve estável no mercado paralelo, em torno de 13,50.