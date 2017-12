Dólar perde terreno ao redor do mundo O dólar escorregou nesta quarta-feira para nova mínima histórica contra o euro nas transações do mercado de câmbio em Nova York. O euro bateu na cotação de US$ 1,3349. A libra esterlina também subiu em relação ao dólar atingiu a maior alta em doze anos, chegou a bater em US$ 1,9253. Em 1992, libra valia o dobro do dólar Na maior alta anterior da libra em relação ao dólar, em 8 de setembro de 1992, a moeda britânica chegou a US$ 2,0115. O investidor George Soros ganhou mais de US$ 1 bilhão, na ocasião, apostando que os esforços do governo para defender a libra esterlina seriam vãos. O governo elevou a taxa de juro duas vezes em um único dia, para 15%, buscando sustentar a moeda. O mercado analisa que a queda do dólar é sustentada pela percepção dos investidores de que a desvalorização agrada o governo norte-americano. "Todos acreditam que os EUA estão satisfeitos com o enfraquecimento do dólar", disse um especialista. No Brasil, a queda do dólar também tem se confirmado. A moeda brasileira recuou ao valor de junho de 2002 e mantém tendência de queda, cotada a R$ 2,711. Se a desvalorização da moeda norte-americana desagrada às indústrias brasileiras, que perdem terreno nas exportações, o resultado agrada, em muito, aos EUA, que diminuem, com isso, o déficit interno do país. Quem sai ganhando também, neste fim de ano, são os turistas dos países da zona do euro e, principalmente, os britânicos, que já se preparam para invadir as lojas norte-americanas, em especial as de em Nova York, para as compras de Natal. Para eles, um computador de US$ 1 mil sairá barato, pouco mais de 500 libras. Os brasileiros, que em relação aos computadores dependem das importações, terão que se contentar em levar o mesmo computador por mais de R$ 3 mil. Sinal de que, mesmo desvalorizado, o dólar mantém a influência em alta.