Dólar permanece em alta sem apoio à Argentina A demora na confirmação de um novo empréstimo internacional à Argentina pesou de forma negativa sobre o mercado financeiro no Brasil. O dólar comercial passou toda a parte da manhã em alta e, há pouco, estava cotado a R$ 2,4980 na ponta de venda dos negócios, com alta de 1,38% em relação aos últimos negócios de sexta-feira. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 24,060% ao ano, frente a 23,700% ao ano ontem. Na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), os negócios operam do lado negativo. No início da tarde, o Ibovespa - Índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bovespa - estava em baixa de 0,73%. Apoio à Argentina ainda não se confirmou Na sexta-feira passada, os analistas esperavam que o Fundo Monetário Internacional (FMI) desse uma resposta positiva sobre a concessão de novos recursos à Argentina, durante o final de semana. Essa expectativa embutia a idéia de que o novo empréstimo seria a melhor notícia conseguida pelo governo Fernando De la Rúa desde a blindagem obtida no final de 2000, o que poderia criar condições para a retomada do crescimento econômico do país. O otimismo dos investidores foi tanto que chegou a falar-se que o montante a ser recebido pela Argentina atingiria US$ 15 bilhões. Anteriormente, as expectativas apontavam para um volume de recursos entre US$ 6 bilhões e US$ 9 bilhões. O tendência de um cenário mais otimista diminuiu a pressão de alta sobre o dólar no final da semana passada. Sem a confirmação de qualquer apoio e as declarações do vice-ministro da economia do país, Daniel Marx, de que a decisão ainda deve demorar vários dias, inverteu a tendência para as cotações do dólar, que voltaram a subir hoje.