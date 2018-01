Dólar permanece em queda e petróleo bate novo recorde O dólar comercial iniciou o dia em queda de 0,20% em relação às últimas operações de ontem, cotado a R$ 3,0310 na ponta de venda dos negócios. Às 11h02, a moeda norte-americana chegou ao patamar mínimo do dia, vendida a R$ 3,0260, em queda de 0,36%. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar. O mercado de câmbio continuará influenciado pelo comportamento do preço do petróleo e pelo fluxo de dólares para o País. O contrato futuro do petróleo cru, negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), chegou a US$ 45,30. Incertezas em relação ao Iraque deixam os investidores incertos sobre a capacidade de produção do país. Com a produção mundial cada vez mais apertada e uma pressão de alta sobre a demanda, cresce o nervosismo no mercado de petróleo (Entenda as razões para a alta do petróleo).