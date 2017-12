Dólar: perspectivas para quem vai viajar O patamar de R$ 1,90 para o dólar é apontado por analistas do mercado financeiro como a cotação mínima para a moeda norte-americana (veja mais informações no link abaixo). Nesse caso, esperar uma queda abaixo desse valor para a compra de dólares para uma viagem até o final do ano pode não ser um bom negócio. Hoje, quando a moeda norte-americana ultrapassou esse patamar, o Banco Central (BC) fez uma oferta de compra, o que diminui o volume de dólares no mercado financeiro. Com isso, a cotação subiu para R$ 1,9250 - alta de 0,36% em relação aos últimos negócios de ontem. Porém, a expectativa é de que o dólar recue no início do próximo ano. Isso porque o primeiro trimestre de todos os anos costuma apresentar saldo positivo da balança comercial e o volume de pagamentos referente à dívida externa diminui. O resultado é que o fluxo de recursos para o País pode ficar favorável. Paulo Leme, diretor de Pesquisa Econômica para Mercados Emergentes do Goldman Sachs, prevê que o dólar oscile entre R$ 1,85 e R$ 1,90 no intervalo de janeiro a março de 2001.