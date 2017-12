Dólar perto da estabilidade no último dia de muitos negócios Hoje é o último dia útil do ano para boa parte das empresas atuantes no mercado de câmbio e também a data limite para operações de maior vulto de bancos. Isso porque a liquidez internacional tende a encolher significativamente a partir da semana que vem, a semana de Natal. Assim, o dia deve ser de forte volume de negócios, a despeito de ser uma sexta-feira e de muitas operações já terem sido antecipadas. O dólar abriu praticamente estável, em queda de 0,03%, cotado a R$ 2,933. Às 10h53, caía 0,07%, cotado a R$ 2,932. Não se esperam alterações. O fluxo continua comandando, já que no noticiário tudo segue confirmando as expectativas. Os especialistas ouvidos pela Agência Estado destacam que ainda há perspectiva de entrada de recursos de captações já anunciadas. Não descartam, inclusive, que essas operações possam acabar elevando a liquidez do início da próxima semana. Mas lembram que seriam ingressos já computados e esperados pelo mercado. Veja a cotação do dólar.