Dólar perto do valor do fechamento de sexta-feira O dólar abriu em baixa de 0,69%, hoje, cotado a R$ 2,858. Nos primeiros momentos dos negócios, no entanto, essa baixa foi reduzida, e às 10h07 o dólar estava bem perto do valor com que fechou na sexta-feira, com queda de apenas 0,07%, cotado a R$ 2,876. Um operador ouvido pela Agência Estado afirma que o mercado deve, mais uma vez, ficar atento ao comportamento do Banco do Brasil hoje. Na sexta-feira, o mercado voltou a especular com a possibilidade de o BB estar atuando a pedido do BC ou em nome do Tesouro no mercado. O BB se destacou na compra e detonou a mesma movimentação das outras tesourarias - ainda que fosse provável que o Banco do Brasil estivesse apenas comprando a moeda para atender interesses próprios, de seus clientes. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.