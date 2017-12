Dólar pode chegar a R$ 2,10 em dezembro deste ano A consultoria Global Invest estima que a elevação gradual do real frente ao dólar prosseguirá em 2001, sendo que a cotação da moeda americana em dezembro deverá atingir entre R$ 2,05 e R$ 2,10. A informação consta de estudo mensal divulgado hoje pela empresa. A avaliação da consultoria é que essa trajetória de desvalorização vai ajudar a melhorar os resultados da balança comercial do País. Outra conclusão do estudo da Global Invest é que o real apresentou um ganho de competitividade de 0,6% em dezembro último, em relação às moedas dos principais países do mundo. Esse ganho, ainda de acordo com o estudo, foi resultado de fatores externos, como a forte alta das moedas européias frente ao dólar. No fechamento do ano passado, o real teve uma perda de competitividade também de 0,6%, nesse caso em função especialmente de fatores internos, já que a moeda brasileira sofreu uma desvalorização total de 9,3%, inferior à variação dos índices de preços no atacado (12,1%). A pesquisa mensal da consultoria mede a competitividade do real em relação às 45 principais economias do mundo, tendo como base a implantação do Plano Real, em junho de 94.