Dólar pode fechar 2003 abaixo de R$ 2,90 Apesar de as mesas operarem em esquema de plantão amanhã, hoje é considerado o último dia do ano para o mercado de câmbio, já que a ptax desta terça-feira é a que fecha 2003. Assim, é essa cotação que será usada nas liquidações do vencimento de dívida cambial do dia 2 de janeiro, de US$ 2,69 bilhões, e dos contratos futuros de janeiro negociados na BM&F. Os interesses na formação dessa ptax e os prováveis ajustes à queda acentuada de ontem devem levar o dólar a registrar alta na abertura de hoje. A perspectiva dos operadores é de que a liquidez de hoje já seja menor. Até porque, segundo eles, muitas das operações previstas para esta terça-feira foram antecipadas e engrossaram os negócios de ptax a termo, ontem. Como na agenda do dia não estão previstos acontecimentos de destaque, a avaliação é de que os movimentos técnicos comandem a formação do valor do dólar que encerrará o ano. O certo é que a antiga perspectiva de que o dólar encerraria 2003 em R$ 3,00 está totalmente descartada. O nível de R$ 2,95 também ficou para trás e, hoje, muitos acreditam, inclusive, que o dólar fechará 2003 abaixo de R$ 2,90, já que o encerramento de ontem foi de R$ 2,862. Para voltar ao nível de R$ 2,90, o dólar precisa subir 1,33%, hoje. No início dos negócios de hoje, o dólar para janeiro era negociado a R$ 2,861 no pregão eletrônico da BM&F, estável com relação a ontem.