Dólar pode oscilar para ajuste de preços Depois do movimento de venda de dólares, que ocorreu na tarde de ontem, alimentado por notícias de que o Brasil faria uma operação de recompra de títulos da dívida no mercado externo, os investidores devem retomar a tranqüilidade esta manhã. A notícia, que foi desmentida oficialmente ontem mesmo, inverteu a alta que a moeda norte-americana vinha registrando. Com isso, o dólar fechou em baixa de 0,16%, ontem, valendo R$ 1,8230 na ponta de venda dos últimos negócios do dia. Em entrevistas à editora Cristina Canas, alguns operadores disseram que o dia hoje pode começar com algumas instituições se ajustando e pode haver maior oscilação nas cotações. Retomada a normalidade, no entanto, a tendência voltará a ser dada pelo fluxo cambial - diferença entre as entradas e saídas de dólares -, com os investidores aguardando novas notícias, principalmente, as que vierem do mercado internacional, leia-se juros norte-americanos. Há pouco o dólar estava cotado em R$ 1,8260 na ponta de venda. Uma queda de 0,12% em relação ao fechamento oficial de ontem.