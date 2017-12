Dólar pode ser afetado por fatos políticos hoje O fluxo cambial deve continuar positivo hoje - entradas de dólares maiores que as saídas. A tendência é de que a cotação da moeda norte-americana fique no patamar de R$ 1,80. Porém, o mercado continua atento à questão política a respeito da obra superfaturada do fórum trabalhista de São Paulo. O fato novo é a ameaça de que o juiz Nicolau dos Santos Neto se entregue e apresente nomes de novos envolvidos no caso. O grande temor dos investidores é que mais pessoas ligadas ao presidente Fernando Henrique Cardoso sejam apontadas. Caso isso abale a imagem do presidente, a estratégia econômica do País pode ficar comprometida, o que afetaria o mercado financeiro. Veja no link abaixo mais informações sobre o caso. País emite global bônus O Brasil lança hoje no mercado internacional bônus globais no valor de US$ 1 bilhão, com prazo de sete anos. Metade do valor apurado na operação será usada para a troca de papéis antigos da dívida, os chamados bradies. A outra metade representa recursos novos. Espera-se, com isso, uma maior entrada de recursos financeiros no País nos próximos dias. O volume maior de dólares no mercado financeiro tende a provocar uma queda na cotação da moeda norte-americana, caso a questão política não tome proporções maiores. Há pouco o dólar era cotado a R$ 1,8040 na ponta de venda. Uma alta de 0,39% em relação ao fechamento oficial de ontem - R$ 1,7970