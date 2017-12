Dólar praticamente estável em dia de poucos negócios Os operadores prevêem que hoje será mais um dia de baixo volume para os negócios com o câmbio, ainda por conta da expectativa pela decisão do Copom e para a rolagem de vencimento de dívida cambial, amanhã. A menos que haja algum ingresso efetivo de recursos, o dólar deverá se manter com pequena oscilação, sem tendência definida. O dólar abriu praticamente estável, em alta de 0,03% sobre o fechamento de ontem, cotado a R$ 2,88. Às 9h56, subia 0,10%, a R$ 2,882. Às vésperas da decisão do Copom, aumentam as apostas em torno de um corte de dois pontos porcentuais da taxa, embora os contratos da BM&F ainda precifiquem uma redução de 1,5 ponto percentual. Analistas explicam que reduções desta ordem terão pouca força para exercer pressão de alta sobre o dólar - ainda assim, sem conhecer os novos juros, os investidores preferem não fechar novas posições. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.