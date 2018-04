Dólar pressiona custo de produção de arroz A oscilação do câmbio nas últimas semanas traz de volta a inquietação ao setor produtivo do arroz, que colhe na atual safra os resultados de uma eficiente estratégia de produção e comercialização. Tanto no Rio Grande do Sul, maior Estado produtor, quanto no Mato Grosso, segundo maior, os preços de mercado do cereal são os melhores dos últimos anos. No entanto, como o arroz é uma cultura voltada exclusivamente para o mercado interno, cujo preço não está atrelado ao dólar, como ocorre com as commodities, o produtor teme que os ganhos obtidos até agora se diluam nos próximos três meses na compra de fertilizantes e defensivos. Grande parte da matéria-prima desse produtos é importada. O Mato Grosso, que é primeiro Estado a plantar, a partir do final de setembro, já vinha registrando perda na área plantada de arroz nos últimos anos, por conta da valorização da soja. Para esta safra, existe a tendência de nova redução de área, mas o tamanho dependerá da resposta do Ministério da Agricultura ao pedido de lançamento de contratos de opção de venda do cereal. A compra desses títulos garante ao produtor o direito de vender parte da produção ao governo pelo preço mínimo caso o preço de mercado, na época da comercialização, esteja abaixo desse patamar. De volta de Brasília, onde se reuniu com o governo na semana passada, o diretor executivo da Associação dos Produtores de Arroz do Mato Grosso, Ingomar Matte, não esconde o desânimo. Segundo ele, sem estímulo governamental, os produtores do Mato Grosso vão renunciar ao cereal. "Os agricultores que, além do arroz, também produzem soja, e negociaram o fornecimento de insumos em troca de sacas da commodity, não têm o que temer, pois a soja tem preço dolarizado. Mas quem fechou contrato em dólar ou mesmo em real, prevendo reajuste, terá problemas", disse. Matte também lembra que dólar em alta significa reajustes sobre o óleo diesel e peças que precisam ser trocadas. "Não precisaremos esperar a próxima safra para sentirmos o reflexo da alta do dólar. Já deveremos ter frete mais alto agora, quando precisamos transportar a produção já colhida", disse. O presidente da Associação Brasileira da Cadeia Produtiva do Arroz (Abrarroz) Artur Albuquerque, reforça a idéia de que a desvalorização do real e o consequente aumento dos insumos vão influenciar a intenção de plantio de arroz no Mato Grosso. Ele lembra que a produção no Estado tem diminuído nos últimos anos. Na safra que começa a ser plantada mês que vem o Mato Grosso deve colher entre 400 mil toneladas e 600 mil toneladas contra as 1,2 milhão de toneladas colhidas neste ano. Por causa do preço atraente da soja, a área destinada ao cereal no Estado (450 mil hectares) caiu 5% do ano passado para 2002 e deve diminuir mais 10% no próximo ano, na avaliação de Ingomar Matte. Os mato-grossenses também consideraram um desestímulo à produção o fato de o Ministério da Agricultura ter fixado para o arroz da safra 2002/03 um preço mínimo proporcionalmente menor que o do Rio Grande do Sul. O Plano de Safra estipulou para os gaúchos preço mínimo de R$ 14 a saca de 50 quilos (era de R$ 12,38), e para o Mato Grosso de R$ 14,48 (era de R$ 13,39 ) a saca de 60 quilos. Ainda de acordo com Albuquerque, o cultivo do arroz apenas para abertura de novas áreas na fronteira agrícola deixou de ser "coisa comum" no Mato Grosso. É com base nesse cenário que a cadeia produtora pediu ao Ministério da Agricultura apoio à produção do Estado. O principal pleito é o lançamento de contratos de opção de venda, mas a resposta do governo foi de que precisará estudar o assunto, porque o orçamento deste ano não prevê recursos para esta finalidade. Uma nova reunião da cadeia mato-grossense com representantes do Ministério da Agricultura pode acontecer na próxima semana em Cuiabá. RS mantém produção No Rio Grande do Sul, a cadeia produtora de arroz prevê períodos de dificuldades com a alta do dólar sobre o preço dos insumos, mas não espera diminuição de área de cultivo. "Sessenta e três por cento dos agricultores são arrendatários e precisam pagar pela terra; outros 37% são proprietários mas usam o arroz para integração com a pecuária e necessitam plantar o cereal para administrar a pastagem", avalia o presidente da Abrarroz, Artur Albuquerque, também presidente da Federação das Associações dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz). Segundo ele, com a crise uruguaia alguns produtores gaúchos de arroz que haviam se transferido para o país vizinho estão voltando ao Brasil e, mesmo com os preços dolarizados do insumo, devem se dedicar ao cultivo. Hoje, o custo de produção do cereal é calculado pela associação dos produtores em R$ 15,24 a saca, que tem preço médio de mercado de R$ 18 a saca, podendo chegar a R$ 19 a saca para o arroz com pequena quebra. Com o aumento dos insumos, a previsão inicial é de que o custo de produção se aproxime dos R$ 16,50 a saca. Para o presidente da Comissão de Arroz da Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), Francisco Schardong, é "um custo de produção muito alto", mas o preço atual de mercado para o arroz gaúcho é "bastante convidativo" e deve continuar estimulando a produção. Albuquerque diz que se houver diminuição da lavoura de arroz no Rio Grande do Sul, a área total não deverá cair para menos que 920 mil hectares. Na safra 2001/02, o Rio Grande do Sul colheu 5.236.177 toneladas de arroz, cultivados em 963.876 hectares. Comércio parado Há praticamente três semanas não há comercialização de fertilizantes e defensivos nos dois maiores Estados produtores de arroz. No Rio Grande do Sul e no Mato Grosso, produtores e indústria decidiram interromper as negociações à espera de uma possível estabilização da moeda americana. "Essa votatilidade é que nos preocupa", disse hoje Luiz Antônio Queiroz, assessor executivo da Associação dos Produtores de Arroz de Uruguaiana, município gaúcho com recorde de produção na atual safra: 7.139 kg/hectare em 92 mil hectares, a maior área cultivada no Rio Grande do Sul. "Num dia, o dólar sobe 5%, para cair 9% em outro e subir 4% no seguinte. É impossível fazer qualquer tipo de negócio com este samba do crioulo doido." Ele calcula que no município não mais de 20% dos produtores haviam negociado o fornecimento de insumos antes da disparada do dólar. Outros 60% estavam em processo de negociação quando o comércio foi interrompido. O restante, segundo a associação, tem por hábito comprar na última hora. Como no Estado o cultivo do arroz começa no final de setembro, pela fronteira oeste, região onde está localizada Uruguaiana, ainda é possível esperar por uma possível acomodação do câmbio. "Temos o mês de agosto pela frente e o início de setembro. Por isso ainda é cedo para quantificar qual será o impacto dessa alta nos custos do produtor", diz Queiroz. Segundo ele, os insumos respondem por 25% a 30% do custo de produção do arroz na região. "Além dos fertilizantes e herbicidas, temos ainda o diesel e a energia elétrica necessária para a irrigação. Tudo isso acompanha a oscilação do câmbio e pesa cada vez mais nos custos da produção gaúcha."