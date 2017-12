Dólar reabre em alta de 1,54% no início da tarde O dólar comercial reabriu em alta forte na segunda parte do dia. Às 14h42, a moeda norte-americana é vendida a R$ 2,9050 na ponta de venda dos negócios, o patamar máximo do dia. Nesta cotação, o dólar aponta uma alta de 1,54% em relação aos últimos negócios de ontem. Na abertura desta quinta-feira, o dólar era negociado a R$ 2,8860.