Dólar reage indefinido à decisão do BC sobre juros A decisão do Banco Central de manter a taxa Selic estável em 16,5% surpreendeu o mercado. As duas possíveis reações dos investidores em dólar são completamente opostas. A predominância de uma delas depende mais de qual será o ambiente que se consolidará no mercado como um todo. A princípio, e considerando as variáveis técnicas, o dólar poderia reagir com uma queda, visto que juro mais alto representa ganho maior na arbitragem de recursos captados no exterior e aplicados no mercado interno. Isso poderia alimentar ainda mais o interesse por emissões externas e resultaria em queda das cotações do dólar. Porém, há chances concretas de a decisão do BC afetar as expectativas positivas que vinham imperando entre os investidores. Nesse caso, o resultado será oposto. O dólar subiria ajustando-se à deterioração das expectativas para o futuro econômico do País no médio prazo e em reflexo, principalmente, da diminuição de posições em bolsa e aumento de procura por moeda estrangeira. Embora a decisão do Copom tenha sido elogiada por alguns, boa parte das análises do dia sinalizam nesse segundo caminho. Mas também deve-se considerar que as análises que criticam a manutenção da Selic em 16,5% podem ser somente um dasabafo do mercado, que foi contrariado e até tem alguns motivos para reclamar. Afinal, as críticas dizem respeito mais às sinalizações dadas pelo BC aos investidores do que ao fato em si. Embora tenha indicado no último relatório de inflação que seria necessário mais cautela na administração da política econômica (o BC reajustou para cima suas estimativas para o IPCA de 2004), o BC não se mostrou tão conservador quanto foi o Copom ontem, no entendimetno do mercado. Na época, o mercado que apostava em corte de um ponto porcentual na Selic, ajustou as estimativas para 0,5 pp. De lá para cá, nada mais indicou mudanças na avaliação do cenário feita pelo BC. Na última entrevista que deu à imprensa, Meirelles afirmou que o relatório de inflação ainda estava atual. Enquanto o mercado digere melhor a definição do Copom, o dólar é negociado perto da estabilidade. A moeda abriu exatamente como fechou ontem, a R$ 2,845. Às 11h16, subia 0,04%, a R$ 2,846. Afinal, além da manutenção da Selic em 16,5%, o mercado não esqueceu a importância que o fluxo e a atuação do BC continuam exercendo no preço do dólar. Nesse sentido, alguns consideram a possibilidade de a manutenção da Selic embutir, inclusive, a determinação do BC em elevar a taxa de câmbio. Veja a cotação do dólar.