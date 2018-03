Dólar recua 0,23% para R$1,753 em sessão esvaziada

A moeda norte-americana recuou 0,23 por cento, para 1,753 real. No exterior, o dólar caía 0,2 por cento em relação a uma cesta com as principais moedas às 12h.

O dólar à vista operou sem a referência do mercado futuro, e teve os registros encerrados às 12h no sistema eletrônico do Banco Central. De acordo com o operador de um banco nacional, o volume estava por volta de 200 milhões de dólares perto do fim da sessão, muito abaixo da média de quase 4 bilhões de dólares na semana passada.

Com as condições atípicas do mercado, a autoridade monetária não realizou o tradicional leilão de compra de dólares, que desde maio tem engrossado as reservas internacionais do país com frequência praticamente diária.

A taxa de câmbio também não repercutiu os dados divulgados nesta manhã nos Estados Unidos. O número de pedidos de auxílio-desemprego caiu ao menor nível em mais de 15 meses na semana passada, e as encomendas de bens duráveis subiram em novembro, porém menos do que o esperado.

(Reportagem de Silvio Cascione)