Dólar recua 2,12%, para R$ 3,455 O dólar registra queda firme nesta sexta-feira, rompendo a marca de R$ 3,50 e chegando à mínima de R$ 3,455, 2,12% abaixo do fechamento de ontem. Na máxima, a moeda norte-americana valia R$ 3,515, registrando uma queda de 0,42%. A percepção positiva do mercado é crescente, segundo especialistas, principalmente porque a transição para o governo petista está sendo realmente tranqüila e sem medidas de rompimento e forte impacto. Com essa avaliação sobre o novo governo, a perspectiva dos profissionais de mercado é de que o risco País seguirá em queda e de que as entradas de recursos aumentem nas próximas semanas. O dólar, dessa forma, só teria como trajetória a queda, afirmam os especialistas ouvidos pela Agência Estado. Alguns especialistas já começam a falar que o dólar irá facilmente recuar para um intervalo entre R$ 3,20 e R$ 3,30 nas próximas semanas, mantido o ambiente de otimismo. Porém, há ressalvas. O comportamento do cenário externo e da inflação serão duas das variáveis que podem atrapalhar recuos mais fortes na moeda norte-americana.