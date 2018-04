Dólar recua a R$ 3,00 com queda de 2,44% O dólar comercial operou em baixa durante toda a manhã. Depois de iniciar o dia cotado a R$ 3,053, em queda de 0,72% em relação aos últimos negócios de ontem, a moeda norte-americana atingiu o patamar mínimo de R$ 3,00 às 13h, com queda de 2,44%. Com esse resultado, no acumulado do ano, a moeda norte-americana registra uma alta de 29,53%. Em agosto, a queda está por volta de 9%.