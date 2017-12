Dólar recua ainda mais e atinge nova mínima de R$ 2,8000 O dólar comercial continua em queda e, desde 14h50, está no patamar mínimo do dia, cotado a R$ R$ 2,8000 na ponta de venda dos negócios. Em baixa de 1,16% em relação às últimas operações de sexta-feira. A moeda norte-americana iniciou o dia no patamar de R$ 2,8240 e a máxima foi de R$ 2,8360. A tendência de queda da moeda norte-americana é motivada, em grande parte, pela perspectiva de uma emissão de títulos brasileiros no exterior (veja mais informações no link abaixo). Ainda não há detalhes sobre a operação - taxa de juros, prazo etc -. Mas a negociação de papéis da dívida brasileira no exterior tende a elevar a oferta de dólares no mercado interno, o que pode contribuir para a queda da moeda norte-americana.