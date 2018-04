Dólar recua com BC e rumores de pesquisa O mercado de câmbio mostra maior tranqüilidade do que na abertura dos negócios às 9h38. Às 12h04, a cotação do comercial estava na mínima até o momento, em R$ 3,165, com alta de 0,481% sobre o fechamento de ontem. Na abertura, o dólar valia R$ 3,24, com alta de 2,86%. Segundo operadores, o recuo no valor da moeda norte-americana segue a trajetória do C-bond (título da dívida brasileira mais negociado no exterior), que passou a operar em alta no mercado internacional com rumores de que o Banco Central estaria comprando títulos. Os especialistas dizem que o BC também vendeu dólares no mercado à vista, nesta manhã, mas em pequena quantidade. Também as projeções dos juros futuros recuam. A taxa negociada nos contratos de DI com vencimento em janeiro de 2003, que atingiu a máxima em 25,00%, estava há pouco em 23,050%. Além disso, o mercado está comentando que a pesquisa Ibope, que será divulgada hoje à noite, apresentaria uma ligeira melhora da performance de Serra e piora de Ciro. Também mostraria que Lula está empatado com Ciro no segundo turno. Na Bovespa, também contribui a melhora do mercado externo. Há instantes, o Ibovespa apresentava alta de 0,85%, em 9.806 pontos.