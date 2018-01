Dólar recua com captações, rolagem e previdência A confirmação hoje de captações externas de US$ 525 milhões por quatro grandes bancos e a rolagem de 74% do vencimento de US$ 1,8 bilhão em dívidas em dólar no dia 16 fizeram o dólar comercial encerrar abaixo de R$ 3,30, pela segunda vez esta semana. O câmbio comercial fechou cotado a R$ 3,295, em queda de 0,60%. No mercado de títulos da dívida, às 18h15, o C-Bond subia 2,16%, cotado a 71 centavos de dólar. O risco Brasil no mesmo horário caía 41 pontos, para 1.228 pontos base. O otimismo do mercado de câmbio também atingiu a Bolsa de Valores de São Paulo O Ibovespa hoje subiu 2,78%, com volume financeiro de R$ 685 milhões. Os investidores aprovaram a proposta do ministro da Previdência, Ricardo Berzoini, para a reforma da Previdência. Os juros futuros continuaram encontrando espaço para recuos nesta sexta-feira, diante de nova queda do dólar. O destaque de hoje na BM&F é que as taxas dos contratos de DI futuro com prazos de fevereiro a abril ficaram estáveis, a níveis pouco abaixo de 25%; e de maio a julho, registraram quedas. Isso significa que o mercado está esperando manutenção da taxa Selic (hoje em 25%) na próxima reunião de Copom e o início de uma trajetória de queda em algum momento entre março e maio.