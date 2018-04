Dólar recua com rumores de nova entrada O dólar abriu em alta, mas não sustentou a trajetória por muito tempo. Segundo operadores, houve fortes rumores de uma entrada de recursos mas, por enquanto, a operação não se concretizou. "Até o momento, o mercado está restrito ao giro de Tesouraria", garante o diretor de uma corretora, acrescentando que também não há novidades na Argentina que pesem nas decisões do mercado. Mesmo assim, a expectativa de uma nova entrada de dinheiro externo conseguiu levar as cotações às mínimas do dia. Por volta das 11h, o dólar era cotado a R$ 2,37, com recuo de 0,46%.