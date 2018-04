Dólar recua com Scheinkman e linhas externas O dólar abriu em alta, por conta das expectativas frustradas de que José Serra (PSDB/PMDB) subisse nas pesquisas de intenção de votos enquanto Ciro Gomes (Frente Trabalhista) caísse. Os boatos não se confirmara, mas mesmo assim, a alta foi perdendo força durante toda a manhã e inverteu a trajetória. Esse comportamento foi atribuído à expectativa de que o economista José Alexandre Scheinkman, que manteve conversas com Ciro, venha a integrar a equipe do candidato da Frente Trabalhista. Esses operadores afirmam que Scheinkman agregaria "credibilidade" ao candidato da Frente Trabalhista. A avaliação, no entanto, está longe de ser consenso. Alguns especialistas dizem que a entrada de Scheinkman no enredo da sucessão presidencial é somente um pano de fundo para o mercado. Esses profissionais alegam que Ciro ainda mantém um discurso "agressivo" no palanque e que os encontros com Scheinkman não garantem mudança efetiva na conduta do candidato. "O problema de Ciro é a incerteza sobre qual é o seu discurso real", disse o diretor de uma instituição financeira. Essa corrente avalia que a queda do dólar hoje computa, principalmente, expectativas com a chegada dos recursos do Banco Central (BC) e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para o comércio exterior. Pelos anúncios feitos até o momento, a soma dos recursos para aliviar a demanda dos exportadores por financiamento em dólar gira em torno de US$ 4,6 bilhões - cerca de US$ 2,6 bilhões do BNDES e US$ 2 bilhões do Banco Central, anunciados nesta manhã. "O mercado ainda aguarda os detalhes de como esse dinheiro vai chegar às suas mãos, mas isso está tendo um peso importante, porque atende a uma boa parcela da demanda por dólares", disse um dos profissionais ouvidos pela Agência Estado, acrescentando que o impacto não é maior porque o acesso aos recursos, principalmente do BNDES, pode demorar. A assessoria de imprensa do Banco Central informou que os detalhes dos mecanismos de disponibilidade para essas operações de comércio externo serão anunciadas amanhã. No quadro sucessório, até o presidente Fernando Henrique Cardoso já avisou que, se José Serra, não decolar nas pesquisas até 7 de setembro, então será inevitável uma debandada da base aliada. Esse prazo deixa o mercado, que gostaria de ver Serra na Presidência, extremamente ansioso. Por conta desse quadro indefinido, analistas estão com as atenções voltadas para a reunião que estão acontecendo hoje entre os quatro principais candidatos e o presidente da República. O que o mercado espera é que as declarações dos candidatos defina um pouco melhor as idéias de cada um deles. Ciro Gomes já se encontrou com o presidente e fez algumas declarações, buscando afinar seu discurso - que assustou muita gente nos últimos dias. Lula também já saiu do Palácio do Planalto e fez um pronunciamento reafirmando compromissos com a economia. Amanhã, começa a reunião mensal do Comitê de Política Monetária (Copom) que define na quarta-feira o rumo da Selic, a taxa básica referencial de juros da economia, atualmente fixada em 18% ao ano. A aposta majoritária é que a taxa permaneça inalterada, devido às turbulências do mercado e, principalmente, à alta do dólar. Mercado Às 15h, o dólar comercial estava sendo vendido a R$ 3,0800; em queda de 1,44% em relação às últimas operações de ontem. Ao longo do dia, o valor mínimo negociado foi de R$ 3,0650 e o máximo, de R$ 3,1620. Com o resultado apurado agora, o dólar acumula uma alta de 32,99% no ano e de 7,47% nos últimos 30 dias. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em janeiro de 2003 negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros pagavam taxas de 21,840% ao ano, frente a 22,200% ao ano ontem. Já os títulos com vencimento em agosto de 2003 apresentam taxas de 24,950% ao ano, frente a 25,520% ao ano negociados ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em queda de 0,19% em 9508 pontos e volume de negócios de cerca de R$ 685 milhões. Com o resultado de hoje, a Bolsa acumula uma baixa de 29,97% em 2002 e de 2,61% só em agosto. Em Nova York, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - apresenta alta de 2,08% (a 8960,9 pontos), e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - sobe 2,53% (a 1395,51 pontos). O euro opera em queda de 0,79%; sendo negociado a US$ 0,9766. Na Argentina, a Bolsa de Valores de Buenos Aires não funcionou por causa de feriado local. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.