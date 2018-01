Dólar recua e está no patamar mínimo do dia, em R$ 2,9120 O mercado cambial reabrirá os negócios no período da tarde com o dólar no patamar de R$ 2,9120 ? esta é a cotação mínima do dia. Em relação aos últimos negócios de ontem, trata-se de uma queda de 0,38%. A moeda norte-americana abriu negociada a R$ 2,9400 e chegou até o patamar máximo de R$ 2,9420. Segundo apurou a editora Cristina Canas, o dólar, que abriu em alta por causa das perspectivas sobre o leilão de rolagem que reporá ao mercado somente 12,8% (US$ 300 milhões) do total dos ativos que vencem no dia 1º de outubro (US$ 2,344 bilhões), rendeu-se mais uma vez ao fluxo positivo de recursos.