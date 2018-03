Dólar recua e está no patamar mínimo do dia, em R$ 2,9450 A cotação do dólar comercial vem registrando forte oscilação nesta sexta-feira. Às 15h10 chegou ao patamar mínimo do dia, em R$ 2,9450. Em relação ao fechamento de ontem, a queda é de 0,84%. Na máxima do dia, o dólar chegou a R$ 2,9950. Segundo analistas, a forte oscilação reflete as incertezas dos investidores em relação às perspectivas para o comportamento da moeda norte-americana nos próximos dias. No cenário externo, cresce a preocupação com o desaquecimento da economia norte-americana e européia, o que pode prejudicar o desempenho da balança comercial no Brasil e reduzir o ingresso de dólares para o País. Há também muitas incertezas sobre qual será a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) na reunião marcada para a próxima semana, quando a Selic, a taxa básica de juros, será reavaliada. Com juros mais baixos, a tendência seria de alta para as cotações do dólar. Por outro lado, as empresas brasileiras continuam captando recursos no exterior, o que contribui para a queda da moeda norte-americana no mercado interno. Ou seja, há muitos fatores que podem influenciar o comportamento do dólar nos próximos dias e, sem uma perspectiva clara sobre eles, as cotações da moeda norte-americana seguem oscilando.