Dólar recua mais no início da tarde para mínima de R$ 2,9230 O dólar comercial intensificou sua queda frente ao real no início da tarde. Às 14h52, atingiu o patamar mínimo do dia, em R$ 2,9230 na ponta de venda dos negócios, registrando baixa de 2,95% em relação às últimas operações de ontem. O movimento de oscilação das cotações é mais forte nesta quinta-feira, se comparado ao verificado ontem. A máxima do dia ficou em R$ 2,9850. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.