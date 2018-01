Dólar recua na abertura. Mas não deve haver entusiasmo O dólar abriu hoje em queda de 0,30%, cotado a R$ 3,30, depois de fechar ontem em alta de 0,46%, cotado a R$ 3,310. O mercado continua recebendo boas notícias sobre captações de recursos no Exterior. Ontem, o Safra anunciou que sua emissão inicialmente de US$ 50 milhões atingiu US$ 200 milhões e hoje a Vale divulga uma captação de US$ 300 milhões para entrarem no País em duas parcelas. E essas informações devem alimentar novos recuos na cotação do dólar, mas sem muito entusiasmo. Nos últimos dias, o mercado de câmbio realmente criou o consenso de que as cotações encontraram o ponto de equilíbrio para o cenário atual, em torno de R$ 3,30. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar