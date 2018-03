Dólar recua para R$ 3,025 Depois de forte alta de ontem e da grande oscilação durante todo o dia, o dólar comercial terminou a terça-feira em baixa. A moeda norte-americana chegou a bater em R$ 3,086, caiu para R$ 2,999 e fechou a R$ 3,025, uma queda de 0,49% na comparação com a cotação de segunda-feira. Segundo os operadores, a oscilação de hoje ainda é reflexo da alta de ontem, causada pela ordem de compra feita por um banco estrangeiro. Como as compras não se repetiram hoje, as ordens de venda voltaram e o dólar caiu.