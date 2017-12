Dólar recuou e juros ficaram estáveis O dólar voltou a recuar em relação ao real nesta manhã, sem se distanciar muito do patamar de R$ 1,80. Quando a moeda norte-americana cai abaixo desse nível, os investidores entram no mercado comprando dólares, pois consideram o preço atraente para investimento. Isso faz com que a cotação suba e retorne para o patamar de R$ 1,80. Esse valor é considerado ideal pelo governo, pois não prejudica o saldo da balança comercial. O fluxo cambial manteve-se equilibrado. O cenário da economia brasileira - com sinais de retomada do crescimento, inflação em baixa e tendência de queda nos juros - favorece a entrada de recursos. Aliado a isso, as saídas de dólares não são tão intensas, pois as empresas que têm dívidas no exterior conseguem postergar o pagamento dos títulos. O cenário externo também mantém a tranqüilidade. Os dados positivos da economia norte-americana e a desaceleração da alta no preço do petróleo, depois que a Arábia Saudita ameaçou aumentar sua produção à revelia da organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) (veja mais informações no link abaixo), animaram os negócios. No início da tarde, a moeda norte-americana era cotada a R$1,7990. Uma queda de 0,17% em relação aos últimos negócios realizados ontem. No mercado de juros, a expectativa é que a taxa básica - Selic - não caia antes da próxima reunião do Copom, no dia 18. Há pouco títulos prefixados de swap, com base em 252 dias úteis, melhor indicador dos juros no longo prazo, pagavam juros de 18,25% ao ano.