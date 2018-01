Dólar reduz alta após medida do BC O dólar comercial reduziu a alta logo após o anúncio de que o Banco Central decidiu não comprar os dólares das linhas de exportação, que vencerão entre os meses de fevereiro e abril, no total de US$ 1,5 bilhão. Antes da notícia dada pelo diretor de Política Monetária do BC, Luiz Fernando Figueiredo, o dólar estava na máxima do dia, em alta de 2,08%, a R$ 3,68. Logo depois, as cotações recuaram e a alta era de 1,53%, a R$ 3,66. Segundo operadores, o mercado reagiu positivamente à medida no primeiro momento, por dois motivos - ajuda a melhorar a liquidez, já que os dólares permanecerão com as instituições financeiras, e permite que o BC adie eventual intervenção no mercado com recursos das reservas, para tentar conter a pressão decorrente do baixo volume de negócios. Veja o índice de notícias sobre o Governo Lula-Os primeiros 100 dias e a área econômica