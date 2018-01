Dólar reduz alta com anúncio de leilões O dólar comercial reduziu a alta que apresenta desde a abertura do mercado à vista de hoje depois que o Banco Central anunciou que fará dois leilões de linha externa. A pressão de alta de hoje, e que pode se repetir nos próximos dias, é atribuída em grande parte ao aumento da demanda habitual de final de ano e a vencimentos privados e públicos de dívida cambial. Por isso, a atuação do BC traz tranqüilidade, já que garante pelo menos parte da liquidez que o mercado precisa. O dólar comercial estava em alta de 0,08%, a R$ 3,693, às 11h10. Clique aqui para saber como está o dólar.