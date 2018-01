Dólar reduz alta com rolagem parcial de dívida Apesar do custo mais alto, a rolagem hoje pelo Banco Central de 44,7% ou US$ 805,4 milhões do vencimento de US$ 1,8 bilhão em títulos cambiais nesta quinta-feira, fez o dólar reduzir a alta no encerramento. Além disso, o C-Bond (título da dívida externa) subiu e o risco Brasil caiu. Nesta terça-feira, o BC fará uma nova rolagem desta dívida. No mercado à vista, o dólar comercial fechou com ganho de 0,66%, a R$ 3,785. Às 17h40, o C-Bond avançava 1,26%, para 60,50 centavos de dólar; e o risco País recuava 36 pontos, para 1.650 pontos base. Pela manhã, no entanto, a moeda americana ultrapassou os R$ 3,80. Na máxima, atingiu R$ 3,825 (+1,73%). A pressão inicial refletiu a frustração do mercado com a não-indicação do nome do presidente do Banco Central pelo novo governo. Na Bolsa de Mercadorias & Futuros, todos os contratos futuros de dólar negociados no viva-voz projetaram altas de preços. Bolsa cai Na bolsa, os investidores preferiram realizar lucros nesta segunda-feira, por causa do tom negativo do mercado em Nova York, da indefinição quanto ao futuro presidente do BC e da alta do dólar. O Ibovespa fechou em queda de 2,19%, com volume financeiro de R$ 334 milhões. Às 18 horas, o índice Dow Jones caía 1,40% e a Nasdaq recuava 2,93%. Wall Street operou todo o dia em baixa, com o pedido de concordata da companhia aérea United Airlines, o rebaixamento da IBM pelo Bak of America e pelas incertezas quanto à indicação de John W. Snow para ser o secretário do Tesouro norte-americano. Na lista das poucas altas do Ibovespa, os destaques foram as ações da Embratel. As ordinárias dispararam 2,66% e as preferenciais avançaram 2,57%, as duas maiores valorizações do índice. No rol das maiores quedas do Ibovespa, AES Elpa ON (-7,74%) e Eletropaulo PN (-5,76%) foram o primeiro e terceiro piores desempenhos. Isso porque a Eletropaulo divulgou hoje comunicado informando que propôs aos acionistas suspender o pagamento de proventos. A Net PN perdeu 7,50% de seu valor, segunda maior baixa do Ibovespa. A Moody´s rebaixou os ratings da empresa, concluindo a revisão iniciada em 31 de outubro. Juros sem liquidez No mercado monetário a segunda-feira foi de pouca liquidez. Os juros subiram mais uma vez nos contratos de DI futuro para os vencimentos a partir de fevereiro e se mantiveram estáveis no caso de janeiro. O mercado somou, às taxas do fechamento da sexta-feira passada, um pequeno prêmio de risco pela frustração de não ter ainda conhecimento do nome do próximo presidente do Banco Central. Na BM&F, o contrato de DI futuro para 1º de abril de 2003, o mais negociado, teve hoje apenas 45.873 negócios, menos da metade de sexta-feira passada (105.959). A taxa deste contrato fechou o dia a 27,05% ao ano, de hoje ao vencimento, ante 26,73% de sexta. O juro do DI futuro para 1º de janeiro de 2003 (o segundo em liquidez, com 20.071 contratos negociados) ficou em 23,45%, ante 23,51% de sexta.