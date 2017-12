Dólar reduz baixa e atinge R$ 2,91 O dólar desacelerou a queda da manhã e opera praticamente estável, com leve queda de 0,07%, cotado a R$ 2,91. A moeda chegou a cair para R$ 2,875 pela manhã. O mercado cambial está fazendo os últimos ajustes do dólar à vista visando ao fechamento da taxa média, que será usada na liquidação do dólar futuro de maio na Bolsa de Mercadorias & Futuros, que vence amanhã. No mercado futuro, o dólar maio projeta queda de 1,10%, a R$ 2,887. A queda do dólar frente o real acumulada neste mês de 13,21% também favorece a correção dos preços à vista para realização de lucros. A bolsa paulista opera em ligeira queda de 0,51%, com os investidores realizando lucros após dois pregões de alta. O risco Brasil continua em queda e às 15h50 registrava baixa de 24 pontos, para 817. O C-Bond, títulos da dívida mais negociados no exterior, estão em alta de 1,88%.