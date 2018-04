Dólar reduz queda e é vendido a R$ 2,93 Depois de ser negociado a R$ 2,85 logo na abertura dos negócios de hoje, com queda de 5,30%, o dólar comercial reduziu a queda para 2,98, sendo vendido a R$ 2,93 por volta das 12h52. A queda verificada no início dos negócios se deve ao fechamento do acordo entre o Brasil e o Fundo Monetário Internacional (FMI). O empréstimo em questão foi de US$ 30 bilhões, valor acima do que o mercado esperava. No entanto, ao informar sobre mais detalhes do que foi acordado com o Fundo, o presidente do Banco Central, Armínio Fraga, anunciou o término da intervenção diária de US$ 50 milhões no mercado de câmbio, o que contribuiu para a elevação do dólar nos últimos negócios. A partir de agora, segundo Fraga, o valor e a freqüência das intervenções serão decididas a cada dia.