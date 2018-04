Dólar reforça alta no fim do dia com BC e ata do Fed Após um dia de pouca oscilação, o dólar encerrou o dia em alta, motivada no final do pregão pela ata do Federal Reserve (banco central dos Estados Unidos) e a atuação do Banco Central no mercado de câmbio. A moeda norte-americana subiu 0,49% e fechou cotado a R$ 2,0380. "O Banco Central é que puxou, comprou a R$ 2,0370 (em leilão no mercado à vista), e a ata do Fed, (que deixou) a Bolsa e tudo lá mais frio", disse João Medeiros, diretor de câmbio da corretora Pioneer. Às 17h, as bolsas em Nova York operam em queda - Dow Jones (- 0,70%) e Nasdaq (- 0,73%) - influenciando também a baixa da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), em 0,54%. No leilão de compra de dólar no mercado à vista, que tem sido realizado diariamente pelo BC, a autoridade monetária aceitou pelo menos nove propostas, segundo operadores. Para Júlio César Vogeler, operador de câmbio da corretora Didier Levy, o leilão "sempre ajuda um pouco (a pressionar a cotação do dólar) quando o BC entra e consegue realmente enxugar o mercado". Ou seja, reduzir a oferta de moeda norte-americana. No cenário externo, a ata da última reunião do Federal Reserve trouxe a avaliação de que novos aumentos do juro norte-americano podem ser necessários para conter a inflação, o que contribuiu para o mau humor nos mercados globais.