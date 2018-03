Dólar registra forte oscilação durante a manhã As cotações do dólar registraram forte oscilação durante toda a manhã. A cotação de abertura também foi o patamar máximo do dia, em R$ 3,0600. Já a mínima foi de R$ 3,0050. Às 14h12, a moeda norte-americana é vendida a R$ 3,0350, em alta de 0,33% em relação aos últimos negócios de ontem. Um dos motivos para a oscilação do dólar nesta terça-feira é o baixo volume de negócios, ou seja, baixa liquidez. Com isso, qualquer operação acaba afetando de forma significativa o valor da moeda norte-americana frente ao real. Ontem, uma nota do Banco Central em que a instituição altera a sua disposição de venda de papéis cambiais mexeu com o mercado cambial. Veja mais informações sobre este assunto no link abaixo. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.