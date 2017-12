Dólar registra forte queda O fluxo cambial positivo - entradas maiores que saídas - de recursos é apontado como o motivo para a queda do dólar hoje no mercado de câmbio. A cotação da moeda norte-americana chegou a 0,50% no meio da manhã, sendo vendida a R$ 1,7940. O mercado externo continua receptivo aos papéis brasileiros. Várias empresas estão antecipando a rolagem de dívidas previstas para o próximo mês. Com isso, o volume de dinheiro que sai é menor. Outras informam que vão honrar seus compromissos, mas já têm os dólares em caixa. O Unibanco, por exemplo, confirmou a captação de US$ 200 milhões, hoje. Há pouco, o dólar comercial era negociado a R$ 1,7990, uma queda de 0,64% em relação ao fechamento oficial de sexta-feira - R$ 1,8106. No mercado de juros, a expectativa agora é em relação à reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que começa amanhã e decide na quarta-feira o rumo da taxa básica de juros - Selic. Por enquanto, as opiniões no mercado estão bastante divididas. Há quem espere manutenção da taxa e do viés de baixa, enquanto alguns operadores ainda acreditam haver espaço para um corte entre 0,25 ponto e 0,5 ponto percentual. Títulos prefixados de swap de base 252 dias úteis pagavam juros de 18,43% ao ano no início da tarde.