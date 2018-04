Dólar renova mínima em seis anos com fluxo de entrada O dólar estabeleceu nova mínima em seis anos nesta sexta-feira, 13, puxado pelo fluxo de entrada de moeda estrangeira. A divisa norte-americana teve queda de 0,64% e fechou vendida a R$ 2,022, menor patamar desde março de 2001. Na mínima do dia, o dólar chegou a valer R$ 2,0195. Na semana, a divisa acumulou queda de 0,49%. "O mercado (estava) bastante favorável, bastante fluxo de entrada", disse um operador de um banco internacional, que preferiu não ser identificado. Segundo ele, as empresas atraíram boa parte dos ingressos. De acordo com dados do Banco Central, nos três primeiros meses do ano, o fluxo cambial positivo foi de US$ 17,4 bilhões, o que ajudou a provocar uma baixa acumulada no dólar de 5,34% em 2007. Para Rafael Savoia Simão, gerente de câmbio da corretora Global Hedging, o desempenho da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), que teve mais um dia de recordes, contribuiu para a queda da moeda norte-americana. A Bovespa rondava os 48 mil pontos acompanhando os mercados internacionais, que receberam nesta sexta-feira a divulgação de que o núcleo dos preços ao produtor nos Estados Unidos ficou estável em março. À tarde, as bolsas norte-americanas eram impulsionadas por notícias positivas sobre os lucros corporativos. De acordo com Simão, os investidores esperam agora a divulgação dos preços ao consumidor nos Estados Unidos, agendada para terça-feira.