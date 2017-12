Dólar resiste em R$ 3 e sobe 0,40% O dólar comercial chegou a cair abaixo de R$ 3 (R$ 2,981 pela manhã), mas acabou o dia em ligeira alta de 0,40%, cotado R$ 3,012. Segundo analistas, pesaram na alta as declarações do chefe da assessoria econômica do Ministério do Planejamento, José Carlos Miranda, sugerindo um piso de R$ 3,05, e os resultados das contas externas. Miranda disse que o Banco Central atualmente não está fazendo muitas intervenções no mercado de câmbio porque é preciso "dissolver a bolha inflacionária" provocada pela depreciação do real desde o segundo semestre. Segundo ele, "o desejável é ter um dólar a R$ 3,05 em vez de uma flutuação exagerada", citando esse valor apenas como um exemplo e não como um patamar pretendido pelo governo. Quanto às contas externas, teriam desagradado a estimativa de déficit em conta corrente de US$ 500 milhões em abril e o baixo volume de investimentos diretos em março, de US$ 284 milhões.