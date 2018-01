Dólar retoma queda e fecha em R$ 2,1410 O dólar retomou a trajetória de queda e encerrou o dia cotado a R$ 2,1410 na ponta de venda das operações, em baixa de 0,70% em relação aos últimos negócios de ontem Durante o dia, a moeda norte-americana oscilou entra a máxima de R$ 2,1750 e a mínima de R$ 2,1380. Com o resultado de hoje, o dólar acumula queda de 7,91% no ano. Segundo operadores consultados, as captações fechadas hoje - Cesp de US$ 300 milhões e Banco PanAmericano de US$ 50 milhões - foram bem recebidas, mas não influenciaram os negócios porque já eram esperadas. Do mesmo modo, o resultado da Pesquisa Datafolha, que mostra expressivo avanço do presidente Lula em apenas três semanas (passou a ganhar de Serra no primeiro e no segundo turno), foi apenas monitorado. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em 38.246,4 pontos, em alta de 0,21%.