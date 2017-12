Dólar retoma queda nas cotações O mercado de câmbio espera um dia mais tranqüilo para hoje. Na sexta-feira, as oscilações das bolsas de Nova Iorque contagiaram o mercado de câmbio. A moeda norte-americana terminou o dia cotada a R$ 1,7870 - alta de 0,39%. Mas, se as perspectivas dos operadores em relação às operações de hoje forem confirmadas, a cotação do dólar deve ficar estável. Há pouco, o dólar era vendido a R$ 1,7730. O saldo do fluxo cambial para o País continua fortemente positivo, o que significa que o grande volume de entrada de recursos no País deve continuar puxando para baixo a cotação da moeda norte-americana. Sempre que o preço do dólar cai muito, investidores entram no mercado comprando moeda. Isso reduz a queda das cotações e tem feito com que a moeda norte-americana fique no patamar de R$ 1,7800. Outro fator que deve trazer mais estabilidade para o mercado de câmbio hoje é a ausência de fatos novos sobre o caso da obra superfaturada do fórum trabalhista de São Paulo. Não foi levantada nenhuma notícia que vinculasse a imagem do presidente Fernando Henrique Cardoso ao caso. Para o mercado financeiro, isso é motivo de tranqüilidade, já que esse é o grande temor dos investidores.