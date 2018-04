Dólar reverte queda e é vendido a R$ 3,11 Sem um grande fato novo que pudesse influenciar os negócios, o mercado cambial operou com tranqüilidade durante toda a manhã e as cotações permaneceram em queda em relação aos últimos negócios de ontem. No início da tarde, as cotações começaram a subir e às 14h59, o dólar era vendido a R$ 3,110 - patamar máximo do dia e em alta de 0,16 em relação ao fechamento de ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) está em queda de 1,09%, influenciada pelo mercado acionário norte-americano. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em janeiro de 2003, negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), pagam taxas de 21,880% ao ano, frente a 22,100% ao ano, negociados ontem. A melhora na oferta de linhas de crédito para exportação foi um dos motivos para a queda nas cotações da moeda norte-americana, segundo analistas. Além dos US$ 4,6 bilhões prometidos pelo Banco Central (BC) e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), estarão disponíveis US$ 600 milhões provenientes da linha oferecida pelo Santander. Entre os investidores, há expectativas de que isso se repita em outras instituições. Reforça essa idéia a viagem do presidente do Banco Central, Armínio Fraga, ao exterior, cujo objetivo é tirar dúvidas dos investidores estrangeiros sobre o Brasil. Os analistas também estão atentos às influências do cenário político sobre os negócios. Começou hoje o horário político e ainda espera-se uma reação do candidato pelo PSDB, José Serra, nas próximas pesquisas de intenção de voto. Mercados internacionais Em Nova York, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - apresenta queda de 1,41% e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - cai 1,19% (a 1302,81 pontos). Na Argentina, o índice Merval, da Bolsa de Valores de Buenos Aires, está em queda de 0,01%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.