Dólar rompeu barreira de R$ 3,80 e Bovespa caiu 0,07% O dólar comercial fechou acima de R$ 3,80 ontem por causa da rolagem parcial de títulos cambiais, que provocou aumento da demanda de instituições financeiras pelo pronto. Como empresas também estão antecipando compras para remessas de lucros e dividendos e pagamentos de compromissos internos e externos (a dívida cambial é cerca de US$ 3,2 bilhões este mês), a oferta foi insuficiente para conter a pressão, mesmo com a intervenção do Banco Central. No fechamento, o dólar comercial exibia alta de 0,53%, cotado a R$ 3,805 - maior patamar desde 29 de outubro (a R$ 3,815). Na mínima, pela manhã, foi cotado a R$ 3,775 (-0,79%), por causa da melhora de humor com a retomada gradual de captações externas por empresas. Neste mês até ontem, o ganho acumulado pelo pronto frente o real era de 4,10% e, no ano, +64,29%. Com os leilões na segunda-feira e ontem, o BC rolou 66% do vencimento de US$ 1,8 bilhão em títulos cambiais nesta quinta-feira, dia 12. Se não der prosseguimento a essa rolagem, o saldo remanescente de cerca de US$ 613 milhões será liquidado na quinta-feira pela ptax (média das cotações) de hoje. O salto do IGP-DI em novembro para 5,84%, que elevou o acumulado no ano para 23,09%, também sustentou a aposta de que a taxa Selic deve subir na reunião do Copom, na semana que vem. O IGP-DI em novembro superou as expectativas dos analistas de mercado, que previam taxa entre 5,10% e 5,75%. Na Bovespa, o índice teórico paulista cortou os ganhos do dia -chegou a atingir a máxima de +1,53%- no compasso da alta do dólar e fechou em queda de 0,07%. O volume financeiro foi inexpressivo, totalizando R$ 384 milhões. Em Nova York, o índice Dow Jones subia 0,45% e a Nasdaq operava em alta de 1,43%.