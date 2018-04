Dólar sairá da crise como moeda estável, diz autoridade dos EUA O dólar norte-americano irá emergir de uma recessão e com o pacote de estímulo fiscal como uma moeda estável a longo prazo, disse uma autoridade sênior do Tesouro dos Estados Unidos neste sábado. Falando na condição de anonimato, ela disse que ações tomadas pela nova administração do presidente Barack Obama deverão alimentar confiança nos Estados Unidos. Perguntado se estava confiante se o valor do dólar a longo prazo poderia permanecer estável com os esforços, o oficial disse: "Absolutamente. E eu penso novamente, como em muitas áreas agora, que os americanos e as pessoas ao redor do mundo estarão mais confiantes neste país se eles virem que estamos nos movimentando em direção a um acordo com estas coisas, sinceramente e abertamente. (Reportagem de David Lawder)